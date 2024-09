Elon Musk, Bill Clinton, Justin Timberlake, Sarah Jessica Parker, Taylor Swift gibi ünlülere yemek hazırlayan şef Akira Back, Türk baharatlarıyla harmanladığı lezzetleri misafirlerine sundu.

Michelin yıldızlı şef Akira Back, İstanbul’da misafirleriyle buluştu. Saksafon sanatçısı Zeynep Büyükçınar ve DJ Yavuz Mert Özcan’ın performanslarıyla renklendirilen özel geceye birçok ünlü isim katıldı. Şef Akira Back, Türk ve Japon mutfağını harmanlayarak sunduğu yemekler misafirlerin beğenisini topladı.

‘‘Sadece mutfakları değil, Türk ve Japon kültürünü birleştiriyoruz’’

Şef Akira Back yaptığı açıklamada, Türk mutfağı ile Japon mutfağının benzerliğine de dikkat çekti. Japon mutfağı ile Türk mutfağında benzer yemekler olduğunu ifade eden Akira Back, her iki mutfakta da yoğun baharatlı yemekler olduğunu ifade etti. Akira Back, “Türk mutfağını ve Japon mutfağını bir araya getirerek sadece lezzetleri değil, iki kültürün ruhunu da birleştiriyoruz. Ortak malzemeler ve benzer pişirme teknikleriyle ortaya çıkan yemekler, bu iki kültür arasındaki lezzet bağlarını daha da güçlendiriyor” diyerek, iki mutfağın uyumunu dile getirdi.

Özellikle Kore’nin geleneksel yemeği baharatlı et çorbası Yukgaejang ile Türkiye’deki popüler Beyran çorbası arasında benzerlik olduğunu söyleyen Şef Akira, ‘‘Kore’de, Yukgaejang adında baharatlı bir et çorbası var. Bu çorba baharatlı ve zengin, sağlıklı et parçaları ve bol sebze ile dolu. Yanında beyaz pirinç ile servis ediliyor. Bu çorba, "Gosari" (eğrelti otu) içeriyor; bu malzeme, dağların topraksı lezzetini ve eşsiz dokusunu barındırıyor. Bu Yukgaejang, Türkiye’deki “Beyran” çorbasına oldukça benziyor. Türkiye’de çok fazla sebze çeşidi var, buradaki menümde sebzeleri kullanarak tabaklarımı daha renkli ve sağlıklı hale getiriyorum’’ dedi.

‘‘Kış aylarında yemeklerinizde bolca baharat kullanın’’

Elon Musk, Dalai Lama, Bill Clinton, Sarah Jessica Parker, Justin Timberlake, Taylor Swift gibi ünlü isimleri de restoranında ağırlayıp yemekler hazırlayan Akira Back, kış ayları için de yemeklerde bolca baharat kullanılmasını önerdi. Kış aylarında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Akira şef, yemeklerde bolca soğan, sarımsak ve zencefil kullanılmasını önerdi. Kış mevsiminde bu lezzetlerin yemeklere eklenmesinin, hem tadı hem de besin değerini arttırdığını söyleyen Back, baharatların sağlık üzerindeki faydalarının önemsenmesi gerektiğini belirtti.