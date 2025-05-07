Kapalıçarşı ve kuyumcularda gram altının alış fiyatı 4.229 TL, satış fiyatı ise 4.282 TL civarında işlem görüyor. Gram altındaki bu gerileme, %1'in üzerinde bir değer kaybını işaret ediyor.

22 ayar bilezik altının alış fiyatı 3.865 TL, satış fiyatı ise 4.070 TL seviyelerinde. Bu kategoride de düşüş oranı %1,17 olarak dikkat çekiyor. Özellikle düğün sezonuna yaklaşırken altın almayı planlayanlar için fiyatlardaki bu gerileme yakından takip ediliyor.

14 ayar altın da düşüşten nasibini aldı. Alış fiyatı 2.320 TL, satış fiyatı ise 3.274 TL olarak işlem görmekte. Bu kategorideki günlük değer kaybı ise yaklaşık %1 oranında.

Çeyrek altın, vatandaşın en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde çeyrek altının alış fiyatı 6.927 TL, satış fiyatı ise 6.984 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın ise biraz daha düşük fiyatla 6.842 TL’den işlem görüyor.

Yarım altın fiyatları da düşüş eğiliminde. Sabah saatlerinde alış 13.855 TL, satış ise 13.968 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı şekilde tam altında da gerileme söz konusu. Tam altının alış fiyatı 27.624 TL, satış fiyatı ise 27.807 TL olarak belirlendi.