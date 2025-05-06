Vatandaşların gözleri önünde bir yılan, kendi vücudunu ısırarak telef oldu.

Olay, bölgedeki doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yılan aniden kendi vücudunu ısırmaya başladı ve kısa süre içinde hareketsiz kaldı. Yaşananlar şaşkınlık ve endişe yarattı.

Uzmanlar, yılanların kendi kendilerini ısırmasının oldukça nadir bir durum olduğunu belirtiyor. Bu tür davranışların genellikle stres, hastalık veya sinir sisteminde meydana gelen bozukluklar sonucu ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.