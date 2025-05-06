Belediye, ekonomik zorlukların yoğun şekilde hissedildiği bugünlerde, yaşlı, engelli ya da sağlık sorunları yaşayan yurttaşların yanında olmaya devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu hijyen paketlerinden tekerlekli sandalyeye, hasta bezinden motorlu yataklara kadar birçok tıbbi malzeme, doğrudan ya da ekipler aracılığıyla ulaştırılıyor. Başvurular özenle değerlendirilirken, ihtiyaç sahiplerine sadece malzeme değil, gerekli durumlarda kurulum hizmeti de sağlanıyor. Başvuru yapamayan yurttaşlar ise belediyeyi arayarak taleplerini bildirebiliyor.

2024 yılında şimdiye dek bin 537 ayni destek sunan Nilüfer Belediyesi, 8 bin 500 erzak kolisini de Ramazan ayında vatandaşlara ulaştırarak dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Belediye aynı zamanda birey ve kurumların bağışlarını kabul ederek daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.