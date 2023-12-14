Emekliler için heyecanla beklenen 2024 yılı zammına dair detaylar netlik kazanıyor. SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiren bu güncel gelişmeler, maaşlardaki potansiyel artışları gözler önüne seriyor.Emekliler, yeni yılda olası zam oranları hakkında bilgi almak için sabırsızlanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları dikkat çekiyor. Yılmaz, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için ek iyileştirmelerin planlandığını ifade etti.

Öngörüler, 2024 Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %39.59, memur ve diğer emekliler içinse %51.44 olacağını gösteriyor.

Bu artış beklentileriyle birlikte, emeklilerin ek iyileştirme talepleri de devam ediyor. Yılmaz ayrıca, memur zammının yıl sonunda netlik kazanacağını ve bu zammın memur emeklilerine de yansıyacağını belirtti.

Öte yandan, 7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarının zorlanacağı ve ekonomik dengelerin gözetileceği vurgulanıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ne göre, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %67.19 seviyesinde. Bu beklenti, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun %39.59'a gerileyeceğini öngörüyor.

Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı tahmini %39.59 olacakken, memur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla birlikte %51.44'e ulaşacak. Bu veriler, emeklilerin maaşlarına dair beklenen gelişmeler ve zam beklentileri konusunda önemli bir ışık tutuyor.

2024'te emekli maaşlarının ne olacağına dair beklentiler ve tahmini tablolar ise şöyle:

En düşük emekli maaşı: 7.500 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 10.875 ₺

Mevcut emekli maaşı: 8.000 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 11.600 ₺

Mevcut emekli maaşı: 8.500 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 12.325 ₺

Mevcut emekli maaşı: 9.000 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 13.050 ₺

Mevcut emekli maaşı: 9.500 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 13.775 ₺

Mevcut emekli maaşı: 10.000 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 14.500

Mevcut emekli maaşı: 10.500 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 15.225 ₺

Mevcut emekli maaşı: 11.000 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 15.950 ₺

Mevcut emekli maaşı: 11.500 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 16.675 ₺

Mevcut emekli maaşı: 12.000 ₺

%45 zamlı emekli maaşı: 17.400 ₺