Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, emekli maaşlarına planlanan zam hakkında konuştu ve bu artışın ne kadar olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilerimizi daha fazla rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve yakında uygulamaya geçireceğiz" sözlerinden sonra 16 milyon emeklinin gözü Ocak 2024 zammında oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,28 arttı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, 2024 yılında emeklilere yapılacak zam konusunu değerlendirerek TELE1'e açıklamalarda bulundu ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40 zam yapılacağını belirtti.

Yüzde 40 Zam Yapılacak!

Ali Tezel, Kasım ayı enflasyonunun yüzde 3,68 olduğunu varsayarak TÜİK'in Aralık ayını da yaklaşık yüzde 3 civarında açıklayacağını tahmin etti. Bu durumda Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde 40 civarında bir zam olacağını öngördü. Ayrıca memur emeklileri için yüzde 40 civarında bir enflasyon farkı olacağını ve gelecek dönem için toplu hizmet sözleşmesi farkının yüzde 9 civarında olacağını ifade etti. Bu bağlamda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 40 civarında, memur emeklilerine ise yüzde 50 civarında bir artış bekleniyor. Tezel, TÜİK'in kışa doğru enflasyonu düşürdüğünü belirterek mevcut durumda yüzde 37 olan enflasyonun Aralık ayında yüzde 3 gelmesi halinde emekli zamlarının yüzde 40 olacağını ifade etti.