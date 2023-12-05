Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2010 yılında kiracıları Nesip Sürmeli'yi öldürdükleri ve cesedini evlerinin garaj bölümüne gömdükleri iddiasıyla mahkemeye çıkan bir çift, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Elif Hatice A. ile başka suçtan tutuklu olan oğulları B.A. ve Z.B, taraf avukatları eşliğinde mahkemeye katıldı. Tutuklu sanık Emin A. ise cezaevinde bulunduğu yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya iştirak etti. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan yargılanan Emin A. ve eşi Elif Hatice A'yı müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Ancak çiftin oğulları B.A. ve Z.B, mahkeme tarafından beraat kararı aldı.

Dava Geçmişi

Davanın geçmişine bakıldığında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl içinde 2010'dan beri haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin dosyasını yeniden inceleyerek kaybolan kişinin akıbetini araştırmıştı. Sürmeli'nin öldürüldüğü iddiaları üzerine kiralık evin garajında yapılan kazı çalışmalarında kemik parçaları bulunarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş ve bu kemiklerin Sürmeli'ye ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli arasında yer alan ev sahipleri Elif Hatice A. ile eşi Emin A., yurt dışında olmalarına rağmen yakalama kararı çıkarılarak geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye dönüşlerinde gözaltına alınmıştı.