Emeklilere Yapılan Maaş Zammı ve İntibak Yasa İhtiyacı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammı nihayet belli oldu. 2024 yılı için yapılan düzenlemeye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %24,73 oranında zam yapılırken, memur emeklileri %19,31 oranında zam aldı. Ancak, açlık sınırının 19 bin TL olduğu günümüzde, emekli maaşlarının bu rakamın altında kalması dikkat çekti. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye revize edildi.

Maaş Zamları ve Açlık Sınırı

Ocak ayında emeklilere ve memurlara yapılan %49,25 oranındaki maaş zammı, 6 bin 700 TL ve altında kök aylıkları etkilememişti ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL olarak kalmıştı. Temmuz ayında yapılan zammın ardından, maaşlar açlık sınırının altında kalmaya devam etti. Bu durum, emekliler arasında geçim sıkıntısına yol açtı.

İntibak Yasa Gereksinimi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaş artışlarının yeterli olmadığını ve tek çözümün intibak yasası olduğunu vurguladı. İntibak yasası, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı eşit olan emeklilerin maaşlarını eşitlemeyi hedefliyor. Bu yasa ile maaşlar arasındaki farkların ortadan kaldırılması ve haksızlıkların giderilmesi amaçlanıyor.

İntibak Yasa Nedir?

İntibak yasası, emeklilik maaşlarında eşitlik sağlamak amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Bu yasa ile aynı prim kazancına ve prim ödeme gün sayısına sahip olan emeklilerin maaşları arasında farklar giderilir ve tüm emeklilere daha adil bir ödeme yapılır.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, intibak yasasının uygulanmasının mecburiyet olduğunu ve emekliler için sevindirici bir gelişme olacağını belirtti. Bu yasa ile emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve geçim sıkıntılarının azaltılması hedefleniyor.