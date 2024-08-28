Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne Rektör Danışmanı olarak atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin yaptığı açıklamada, "Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığımın yanında uzun yıllardır hizmet ettiğim Selçuk Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Türk sporuna ve Konya’mıza hizmet yolunda şahsıma güvenen Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’a bu görevlendirme münasebetiyle teşekkür ediyorum. Bu görevlendirme ile birlikte yaklaşık 6 yıldır görev yaptığım Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevimi büyük bir onur ve gururla devrediyorum. Görevimi devrettiğim kıymetli öğrencim Prof. Dr. Murat Erdoğdu ya muvaffakiyetler diliyorum. Hizmet aşkıyla ve aynı inançla Türk sporu ile eğitimi için tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.