Edirne Trakya Üniversitesi’nde görev yapan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki avukat Selda Özkan İlte, dün dekanlık binasındaki odasının 2’nci katından düşerek hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlte’nin cenazesi, bugün gözyaşları arasında defnedildi. Hacılar Ezanı Camii’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Selda’yı avukat arkadaşları, üniversite camiası ve sevenleri yalnız bırakmadı. Selda’dan geriye ise 5 Nisan 2022’de avukatlar gününe kucağında 7 aylık bebeğiyle katılıp etrafa gülücükler saçtığı görüntüler kaldı.
Polis, talihsiz avukatın gizemli ölümünü araştırıyor.
Kaynak: İHA