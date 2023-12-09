2024 senesine girmeye günler kaldı ve emekli promosyonları için bankalar yarışa girdi. 2023 senesinde emekli sayısında artış yaşanmıştı. Bu sebeple bankalar maaşlarını kendilerinden almaları için rekabete girdi. Emekliler ise 12 bin 500 TL promosyon veren bankaları araştırıyor. Detaylar haberimizde...

2023 Ekim ayı emekli promosyon listesi

Senenin sonuna yaklaştıkça banka promosyonlarında artış yaşandı. En düşük emekli maaşı 7.500 lira oldu ve bankalar promosyon miktarını arttırdı. Bankaların vermiş olduğu promosyonlar şu şekilde:

İş Bankası

Emeklilerin maaşlarını bankadan alma sözü ile beraber, 7 bin 500 lira promosyon almaları mümkün.

QNB

9 bin 200 TL’ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca CardFinans emekli kartına 1.200 lira indirim imkanı sunuyor.

Garanti BBVA

7 bin 500 lira’ya kadar promosyon imkanı sunuyor. Kredi kartı ile harcanan 500 TL karşılığında 1.000 lira Bonus imkanı tanıyor.

Denizbank

Emekli maaşlarını bankadan alma sözü verenler için 5 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.