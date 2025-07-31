Yapılan açıklamada, yangınların sadece ağaçları değil, aynı zamanda hayvanları, bitki örtüsünü ve tüm ekolojik dengeyi yok ettiği vurgulandı. “Dünya sadece insanlara ait değildir” ifadeleriyle başlayan açıklamada, doğanın açgözlü hırslarla yok edilmesine kimsenin hakkı olmadığı belirtildi. Türkiye Emekliler Partisi İnegöl İlçe Başkanı İbrahim Sargın “Ormanlar yanarken, içindeki hayvanların acı dolu inleyişleri sizi hiç mi rahatsız etmiyor?” sözleriyle duyarsızlığa dikkat çekildi.

TEP, ormanların yeniden yeşillendirilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini duyurdu. Açıklamada, hükümete ve ilgili kurumlara şu çağrılarda bulunuldu: Erken uyarı ve müdahale sistemleri güçlendirilmelidir. Yangın söndürme uçak ve helikopter filosu acilen modernize edilmelidir. Sabotaj ihtimali olan yangınlar titizlikle araştırılmalı ve kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmelidir. Orman köylüleri ve yerel halk yangınla mücadele konusunda eğitilmeli ve sürece aktif şekilde dahil edilmelidir. Yanmış orman alanlarının imara açılması kesinlikle yasaklanmalı, bu bölgeler doğal yapısına uygun şekilde yeniden ağaçlandırılmalıdır.

TEP açıklamasını, “Doğayı korumak sadece çevresel değil, aynı zamanda bir vatan görevidir. Bu bilinçle hareket eden herkesin yanındayız” ifadeleriyle sonlandırdı.