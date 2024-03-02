8. Yargı Paketinde yer alan emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

8. Yargı Paketi’nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına ilişkin madde kabul TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Böylelikle emeklilerin 2 bin liralık bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

“8. Yargı Paketi’nin geliştirilmesi milletimize hayırlı olsun”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve ’8. Yargı Paketi’ olarak bilinen düzenlemelerin geliştirilmesi ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 8.Yargı Paketi ile, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi, yargılamanın hızlandırılması ve kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasının sağlanması kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.