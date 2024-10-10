Mahkeme, verilen süre içinde bu belgelerin sunulmaması halinde TÜİK'e ceza uygulanabileceğini belirtti. Mahkeme, davayı değerlendirirken TÜİK’ten detaylı bir savunma talep etti ve enflasyon hesaplamasında kullanılan belgelerin mahkemeye iletilmesi için kurumuna 30 günlük bir süre tanıdı.

Mahkeme, verdiği kararı oy birliğiyle alarak, TÜİK’in enflasyon verilerine ilişkin iddialara yanıt vermesini ve gereken belgeleri zamanında sunmaması durumunda ceza uygulanabileceğini vurguladı. Çilesiz, mahkemenin kararını "Emekli ve çalışanlar için güzel bir haber" olarak nitelendirerek, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçekteki enflasyondan daha düşük olduğunu ifade etti. Çilesiz, bu yılın ilk altı ayına ait enflasyon verilerinin yeniden hesaplanmasını istemiş, TÜİK’ten yanıt alamayınca davayı açma yoluna gitmişti.

Aynı zamanda Çilesiz, açtığı davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu. Mahkeme, TÜİK’ten alınacak ilk savunmadan sonra yürütmenin durdurulması talebinin incelenmesine karar verdi. TÜİK, belirtilen 30 günlük süre içinde gereken belgeleri mahkemeye sunmazsa, mahkeme mevcut bilgi ve belgelere dayanarak karar verebileceğini iletti.