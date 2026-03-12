Etkinlikte Uluslararası Skal kulübleri federasyonu başkanı Emre Gezgin ve Skal İnternational Bursa Skal Clup Başkanı İsmail Kuru konuşmacı olarak katıldı. Edremit Körfezinde faaliyette bulunan bazı turizm şirketi temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Uluslararası Skal Kulüpleri Federasyon Başkanı Emre Gezgin yaptığı konuşmada şunlara söyledi

'1956 yılında İstanbul SKAL Kulübü'nün kuruluşuyla Türkiye'ye giren ve bugün yaklaşık 90 ülkede, 358 kulüp ve yaklaşık 15 bin üyeyle temsil edilen Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu (USDF), dünya çapında güvenilir ve sorumlu bir turizm endüstrisi için çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası turizm sektörünün deneyimli isimlerinden Gürcan Koşar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bir araya gelen İDA Ayvalık SKAL Kulübü de 'Kuzey Ege turizmi için yeni bir başlangıç' misyonuyla faaliyetlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.' dedi

Skal İnternational Bursa Skal Clüp Başkanı İsmail Kuru ise 'Kuruluşuyla, Kuzey Ege Bölgesi'ni uluslararası SKAL ağı içinde güçlü bir şekilde konumlandırmaya yönelik önemli bir aşamaya imza atan İDA Ayvalık SKAL Kulübü; USDF'nin dünya turizmi standartlarını bölgeye uygulamak, SKAL değerlerini bölge turizmcileriyle birlikte Kuzey Ege'de en güçlü şekilde temsil etmek ve bu yapıyı büyütmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak amacıyla yola çıkıyor. Bölgenin turizm sektöründe gösterdiği hızlı büyümeye paralel olarak, İDA Ayvalık SKAL Kulübü de Kuzey Ege'nin en önemli sivil organizasyonlarından biri olmaya yönelik adımlar atmaya başlıyor.' dedi.