Asırlardır dilden dile aktarılarak günümüze ulaşan, kimi zaman gurbeti, kimi zaman hasreti, kimi zaman da kimsesizliği anlatan türküler, Osmangazi Belediyesi'nin titizlikle hazırladığı 'Anadolu'nun Türkü Yolları' programında yeniden hayat buldu. Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri ile Bursalı sanatseverler katıldı. Saz sanatçısı Selçuk Oruç'un ahengiyle bezenen, Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emir İlhan'ın hikaye anlatımlarıyla zenginleşen etkinlikte, kahramanlık türkülerinin ezgileri bir kez daha gönüllere dokundu. Yüzyılların biriktirdiği duyguların sözlerde ve melodilerde yeniden yeşerdiği etkinlik çerçevesinde her bir türküde, vatan sevgisi, fedakarlık ve milletin hafızasında iz bırakan mücadeleler yeniden can buldu. Sazın teline dokunan her nağme, dinleyenleri geçmişin izlerine götürürken, anlatılan hikayeler Ördekli Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

'Dertlerle yoğurulmuş Türkülerin, Milli Mücadele Türkülerini nasıl ortaya çıkardığını dinledik'

'Anadolu'nun Türkü Yolları' programı kapsamında daha önce kadın ve garip temalarını işlediklerini, ezgileri bu kez kahramanlık ve milli mücadele etrafında bütünleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. M. Emir İlhan, 'Kahramanlık ve milli mücadele türkülerini dinledik, anlattık. Sadece milli mücadeleyi inşa eden, o dönemde çıkmış milli türküler değil, önceki zaferlerle, direnişlerle, dertlerle bir araya gelmiş, yoğurulmuş türkülerin, milli mücadele türkülerini nasıl ortaya çıkardığını dinledik, anlattık. Mart ayı hem İstiklal Marşı'nın, hem İstanbul'un işgalinin resmi ayı, hem Çanakkale zaferinin, hem de devrim yasalarının ayı, bu yüzden çok önemli. Duygu dolu, keyifli bir program oldu, dinleyicilerimizden de bu duyguyu hissettik. Osmangazi Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Saz sanatçısı Selçuk Oruç'a ve Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Emir İlhan'a teşekkür plaketi takdiminde bulundu.