Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Spor Zirvesi' gerçekleştirildi. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, Federasyon Eğitim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Özdemir ve Sporcu-YouTuber Göktuğ Alaf'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda; spor yönetimi, organizasyon süreçleri ve kariyer planlaması gibi konular ele alındı. Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, sporun bireysel ve toplumsal gelişime katkıları üzerinde duruldu. Gençlerin spor alanındaki üretkenliğinin ve bilinçli katılımının önemine dikkat çeken Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, 'Gençlerin spor alanındaki üretkenliği ve bilinçli katılımı büyük önem taşıyor. Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda toplumsal bir gelişim aracı olduğunu unutmamalıyız. Federasyon olarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

'Spor disiplin ve azim kazandırır'

Sporun karakter gelişimi üzerindeki etkilerine değinen Dr. Öğretim Üyesi Emrah Özdemir, konuşmasında 'Spor, bireylere disiplin, azim ve takım ruhu kazandırmada en etkili yollardan biridir. Bu değerler, sadece spor sahalarında değil, hayatın her alanında başarıyı getiren temel taşlardır. Gençlerimizin bu disiplini kariyer yolculuklarına yansıtmaları gerekiyor' diye konuştu.