İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleriyle ilgili raporunun görüşülmesi sırasında mecliste tansiyon yükseldi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile AK Parti meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç,

“Büyükşehir belediye meclisinde görüşmeyen karar görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır şeklinde bir maddesi var. Dolayısıyla biz bu maddeye istinaden kendi meclisimizde onaylanmış sayılar olarak kararımızı aldık. Dolayısıyla bugün artık Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu konuyla ilgili alacağı bir karar kalmamıştır. Dolayısıyla burada yapılacak işler yoktur şeklinde onaylanması gerekir. Ancak komisyon raporu böyle. Onun için biz Mudanya olarak burada yapılacak işlem yoktur şeklinde karar alması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

AK Parti grubu adına söz alan meclis üyeleri ise planın hazırlanma sürecinde önemli eksiklikler olduğunu savundu. Askı sürecinde yaklaşık 800’e yakın itiraz geldiğini belirterek, bu itirazların önemli bir bölümünün dikkate alınmadığını öne sürdü.

Mudanya imar planına ilişkin madde oy çokluğuyla kabul edildi.