Toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Keles Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırladığı rapor oylamaya sunuldu. Plan değişikliğinin Keles’te yapılması planlanan cezaevi projesiyle bağlantılı olduğu ifade edilirken, madde üzerinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Akbulut konuşmasında, yapılması planlanan cezaevine karşı olduklarını belirterek, "Keles'e yapılacak cezaevi için görüşümüz nettir. Çok büyük bir alan ayrılıyor ve bu cezaevi adalet saraylarına oldukça uzak kalıyor. Üstelik Bursa için bu kadar önemli bir konu olmasına rağmen Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'nun meclise gelmemiş olması da dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Keles Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Keles’e cezaevi yapılmasına ilişkin madde oy çokluğuyla kabul edildi.