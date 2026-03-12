Narlı'dan Bostancı'ya kadar ilçenin birçok noktasında çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Ertaş, vatandaşların taleplerini dinleyerek yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kent genelinde yürütülen çalışmaların her mahalleyi kapsadığını belirten Ertaş, Edremit'in yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan doğalgaz başta olmak üzere diğer kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımı için seferberlik ilan eden Başkan Ertaş, belediye ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdüğünü ifade eden Ertaş, yol bakım ve onarım çalışmalarını Mayıs ayı sonuna kadar tamamlayarak yaz sezonu öncesinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi.

Altınkum Mahallesi Sedir Caddesi'nde bulunan Edip Akbayram Parkı'nda yapılması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında da incelemelerde bulunan Başkan Ertaş, parkın modern bir yaşam alanına dönüştürülmesi için proje çalışmalarının başladığını açıkladı. Bölgede vatandaşlarla da bir araya gelen Ertaş, yapılacak düzenlemelerle parkın daha işlevsel ve kullanışlı hale geleceğini belirtti.

Öte yandan Edremit Belediyesi'nin ilk kent lokantası projesinin inşaatının da devam ettiği bildirildi. Başkan Ertaş, hayırsever İrkilmez Ailesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi çevresinde gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri ile Deniz Düğün Salonu'nda planlanan yenileme çalışmalarını da ekibiyle birlikte yerinde değerlendirdi.

Edremit'te yaşamı kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ertaş, 'Komşularımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi buna göre planlıyoruz. Edremit'te yaşam kalitesini artırmak için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz' dedi.