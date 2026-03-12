Başkan Bozbey su zammı ile ilgili faturalardaki yükselişin su tarifesinden değil, ilçe belediyelerinin belirlediği katı atık bedelinden kaynaklandığını söyleyerek meclise tekrar getirelim demişti.

Ak Parti grubu adına Sinan Kahraman ise zamma yönelik önerge sunarak “Su zamları ve katı atık bedelleriyle alakalı meclise getirip görüşelim. Bizim de belediye başkanlarımız önergemizde imzası olduğu gibi belediye başkanımızın imzasıyla su zamlarına ve katı atık bedellerini gündeme getirdik ben de burada kamuoyuna okumak istiyorum. ‘Son dönemde su zammı, atık su bedeli ve kademelendirme uygulamasında yapılan değişiklikten vatandaşımızdan yoğun tepki almaktadır. Söz konusu bedellerin mevcut haliyle uygulaması vatandaşımız üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturmuştur. Bu nedenle Bursa su ve kanalizasyon idaresi genel kurulunun 13.12.2025 tarihli su atık su tarifeleri ve kademelerinin güncellenmesi kararı ile yapılan zammın öncesinde uygulanmakta olan tarife ve seviyelerine döndürülmesi. Ayrıca ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi adına alınan katı atık bedellerinin ve bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi hususunda belediye meclisine görüşülmek üzere teklifimizdir.’ diyorum. ve bununla alakalı ilgili komisyona da havalesini istiyorum Sayın başkan.” dedi.

Kaynak: Naci Seçkin