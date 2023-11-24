Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden A101, 18 ile 24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde “ Haftanın Yıldızları” kataloğunu yayımlandı.

A101 bu hafta müşterilerine peynir, yoğurt ve kahvaltılar kategorilerinden farklı indirimler sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Marketler zinciri A101 bir defa daha insanların ilgisini çekmeyi başardı. Poşetini kapan markete koştu.

İşte A101 18 ile 24 Kasım arasındaki Haftanın Yıldızları kataloğu

Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden A101, bu haftada bir birinden cazip indirimlerle tüketicinin karşında yer alıyor. İşte A101’de bu hafta indirime giren bazı ürünler;

· Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması (900 gr): 109 lira

· Beşler Piliç Kokteyl Sosis (280 gr): 29,90 lira

· Milka Happy Cows Çikolata (100 gr): 22,90 lira

· Öncü Domates Salçası (1650 gr): 114,90 lira

· Birşah Yarım Yağlı Bidon Yoğurt (2 Kg): 48 lira

· Beşler Piliç Kangal Sucuk (400 gr): 44,90 lira

· Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (500 gr): 139 lira