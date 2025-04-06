Birçok bankanın ATM'ler üzerinden günlük para çekme limitini 10 bin lira olarak belirlemesi, milyonlarca emeklinin maaşlarını çekmek için ATM yerine banka veznelerine gitmesine neden oldu. Ancak geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haber, bankaların 20 bin TL ve altındaki para çekme işlemlerine izin vermeyeceği ve bu işlemler için kullanıcıları ATM'lere yönlendireceği iddiasını ortaya atarak, emeklilerde endişeye yol açtı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişe yerine ATM'lerden yapmaya yönlendirdiği iddialarına ilişkin olarak, Birliğin böyle bir karar almadığını ve bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını duyurdu.

Buna rağmen, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bazı özel bankalar, kendi inisiyatifleriyle veznelerden nakit çekim işlemlerine kısıtlama uygulamaya devam ediyor. Bankaların vezne camlarına yapıştırılan uyarı yazılarında, 15 bin TL ya da 20 bin TL ve altındaki işlemler için veznelerin kullanılamayacağı belirtiliyor.