Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Ali Tezel, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri ve seyyanen zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Tezel, en düşük emekli aylığının 10.000 TL'de kalmasının, emekliler arasında büyük eleştirilere neden olduğunu belirtti. Emekli maaşlarının 15.000 TL'nin altında olması, seyyanen zam taleplerini daha da güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından, seyyanen zam beklentisi arttı.

Seyyanen zam tarihi konusunda bilgi veren Tezel, "Tüm SSK, Bağkur ve memur emeklilerine seyyanen en az 4 bin TL, 7 bin TL ve 8 bin TL olmak üzere Mart ayında bir fark verileceği kulislerde konuşuluyor. Tüm memurlara seyyanen bir zam yapılmasında fayda var. 31 Mart seçimlerinden önce de ceplerine girmesi gerekir" dedi.

Tezel ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılacak zamların 2 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılacağını ifade ederken, "Ancak 5 bin TL yeterli olmaz. Bir Ramazan Bayramı için ve bir de Kurban Bayramı için en az asgari ücret kadar, yani 17 bin TL olması gerekir. Çünkü emeklinin dayanacak gücü kalmadı" diye ekledi.