İnegöl Belediyesi'nde basına kapılı olarak gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, DSİ Bursa Bölge Müdürü İnan Gündüz ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının kırsal mahalle muhtarlarının daha önce AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a yapılan ziyaretlerde dile getirilerin sorunların çözümü noktasında organize edildiği öğrenildi. Toplantıda tek tek söz alan mahalle muhtarları, yaşadıkları sorunları detaylıca anlattı.

Köylerin içinden geçen derelerin ıslahı, istinat duvarlarının yapılması ya da güçlendirilmesi, köprü yapımları ve köprülerin genişletilmesi bir çok konuda talepler dile getirildi. Bazı köy muhtarları ayrıca derelerden kum alınması nedeniyle köprü kolonlarında hasarlar oluştuğunu söyledi.

Tüm muhtarları dinleyen DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz, en kısa sürede sorunların çözümü noktasında destek olma sözü verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, kırsal mahallelerde yaşanan sorunların çözümü noktasında çaba gösteren muhtarlara teşekkür etti.