İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenecek FIFAe Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan eMilli Takım, turnuva öncesinde İngiltere’ye hareket etti.

FIFA tarafından ilk kez düzenlenen ve 19 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek FIFAe Dünya Kupası, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Football Manager oyunu üzerinden oynanacak.

eMillî Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve İdari Sorumlu Miraç Berk Yağbasanlar’ın gözetiminde gerçekleşecek olan Dünya Kupası kampında, 5 gün boyunca devam edecek turnuva süreci boyunca kadroda Cafer Arslan ve Emre Öztürk yer alacak.