Sütlü tatlılarıyla ön plana çıkan Emirgan Sütiş, bu yıl 70’inci yaşını kutluyor.

Sütlü tatlılarıyla öne çıkan Türkiye’nin önde gelen markalarından Emirgan Sütiş bu yıl 70’inci yaşını misafirleriyle bir arada kutluyor. Markanın ön plana çıktığı sütlü tatlılarından keşkül, belirli şubelerinde nostaljik kaselerinde sergileniyor. Özel logosunun yer aldığı peçeteleri ve tasarımlarıyla misafirlerini bu kutlamayı paylaşmaya davet ediyor.

Verilen bilgilere göre, 5 ülkedeki 28 şubesinde her gün her yaştan ve her kesimden 7 bin kişiyi ağırlayan Emirgan Sütiş, “Müşteri değil, misafir ağırlıyoruz” felsefesi ile hareket ediyor. İşletmenin kahvaltılıkları arasında yer alan organik balı, yine kendi markası ile, Altıparmak dağlarından geliyor. Reçelleri kendi bahçelerinden toplanarak odun ateşinde hazırlanıyor. Çayları, özel anlaşmalar ile Rize’den yılının ilk hasatı olarak toplanarak misafirlere servis ediliyor. Türk damak tadını yansıtan et tarifleri, Trakya ve Susurluk’ta doğal ortamda yetişen hayvanlardan elde ediliyor.

"Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi mirasını geleceğe taşıyoruz"

İşletmenin 70 yıldır süregelen başarısının ardındaki lezzetleri büyük bir özenle sofralara ulaştırdıklarını ifade eden Emirgan Sütiş Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, "Sütlü tatlıları, muhallebicilik mesleğinin en eski ve bilinen reçeteleriyle hazırlayarak, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi mirasını geleceğe taşıyoruz. Sütlü tatlılarda olduğu gibi, peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerimizde de, kendi çiftliklerimizden gelen, günlük olarak sağılan inek ve manda sütlerini kullanıyoruz. Tüm ürünlerimiz koruyucusuz ve katkısız olarak hazırlanıyor" dedi.