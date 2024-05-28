Serdivan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin İlk Taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Belediye ana hizmet binasında bulunan veznelerden ve Serdivan Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisinin ilk taksitinin ödenmesi hususunda Serdivan Belediyesi yetkililerince yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini Mayıs ayı içerisinde ödemeleri önem arz ediyor. Son ödeme tarihi 31 Mayıs olan vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, Belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 8.30 ile 17.30 arası ödeme yapabilirler. Belediyeye gelme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise www.serdivan.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeme yapabilirler” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, mükellefleri duyarlılık ve bilinçle vergilerini yatırmaya davet ettiğini, yatırılacak her kuruş verginin ilçe halkına hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.