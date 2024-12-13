İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunan binanın 8. katında bir müteahhite ait ofiste aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı buluştu.
Bir süre sonra emlakçılar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı.
2 emlakçı da olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahısların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA