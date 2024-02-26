Balıkesir’de emniyet ekipleri 5 ilçede gerçekleştirdikleri uyuşturucu ve asayiş denetimlerinde, uyuşturucu suçundan 4 kişi, adam yaralamadan bir kişi ve ruhsatsız silah bulunduran bir kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlükleri geçtiğimiz 2 gün boyunca uyuşturucu ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Savaştepe İlçe Emniyet Amirliğine bağlı görevlilerce; Fatih Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde şüpheli bir araçta bulunan 2 şahsın kimlik kontrollerinin yapıldığı esnada araç içerisinden bir adet payp ve 2.1 gram metamfetamin maddesinin yere atıldığı görüldü. Ekipler 2 şahsı gözaltına alırken uyuşturucu maddelere el koydu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çınarlı Mahallesi 63. Sokak üzerinde yapılan kontrollerde durumundan şüphe ettikleri bir şüphelinin kaba üst aramasında 2 tablet halinde toplam 24 adet lyrıca sentetik hap elde geçirdi. Ayrıca polis ekipleri Çınarlı Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan O. G. (27) isimli şahsın kaba üst aramasında; 0.35 gr metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi Bandırma Yolu uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, Karşıyaka Mahallesi kavşağı civarında ekiplerce durduruldu. Araç içerisinde bulunan S. E. T. (26) ve H. K. (25) isimli şahısların kaba üst aramasında; S. E. T.’nin üzerinde 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz gün saat 02:00 sularında Havran Devlet Hastanesinden Silahlı Yaralama vakası bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, yaralı E. Y.’nin sol omuz tek giriş şekilde yaralı olduğu ve U. A., R. K. ve A. S. tarafından hastaneye getirildiği öğrenildi. U. A. isimli şahısla yapılan görüşmede E. Y.’ye ait ikamette dört kişi birlikte uyuşturucu içtikleri, E. Y.’ye ait silahla oynadığı sırada silahın yanlışlıkla ateşlendiğini ve şahsı yanlışlıkla yaralandığını, daha sonra hastaneye götürmek için ikametten ayrıldıkları ve ayrıldıkları sırada silahı ikamette bıraktığını öğrenildi. U. A. isimli şahsın yapılan üst araması sonucunda 11.4gr metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca olay yeri olan ikamette yapılan kontrollerde 2 uyuşturucu içme aparatı olan payp ele geçirildi ve ikamet bahçesinde bulunan 2 motosiklet ise incelendiğinde Edremit ilçesinden 2023/1767 ve 2024/362 suç numarası ile çalıntı olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan araştırmada suç aleti silah bulunamadı. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün gece saatlerinde yaya olarak devriye attıkları sırada Akçay Şenpazar civarında iki şahsın kaba üst araması yapılmak istendiği sırada kaçmaya başlayan Y. T. (18) isimli şahıs, kovalamaca sonucu olay yerine sevk edilen ekiplerce yakalandı. Kaçan şahsın çantasında yapılan kontrollerde paketlere sarılı halde 3 ruhsatsız tabanca olduğu ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.