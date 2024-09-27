Türk Fantezi ve Arabesk Müziğin efsane ismi Emrah, sahnelere hızlı bir geri dönüş yaptıktan sonra ilk kez geçtiğimiz yılbaşı dinleyicileriyle buluşmuştu. Konserlerine hız kesmeden devam eden Emrah, şimdi de dünya turuna çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sahnelere uzunca bir ara verdikten sonra 40. Sanat yılına saygı duruşu niteliğindeki albümü ile adından söz ettiren Emrah, yeni yılda yeni şarkılarda dinleyicileriyle daha da özlem giderecek.

Türkiye’den ve dünyadan, dinleyicileri ile konserlerde buluşmak için geri sayıma başlayan Emrah, Ekim ayında Londra’dan start veriyor.

Konser programı arasında Bodrum’da yaşayan çocuklarına vakit ayırmayı önemseyen ve bunun en önemli hassasiyeti olduğunu belirten Emrah’a turne sponsoru firmadan jet çözüm geldi.

Çareyi özel uçakla turne yapmakta bulan sponsor firma Queen international Group, böylece Emrah’ın her fırsatta soluğu çocuklarının yanında olabilmesine olanak sağlamış olacak.

Tün hayatını bu önem sırasıyla planlayan Emrah, "Çocuklarım da, mesleğim de benim aşkım. İkisinin de yeri kalbimde farklı. İkisini de seviyorum ve bunları dengeleyerek, mutluluğu seçiyorum. Vakit nakittir, sevdiklerimizle geçireceğimiz her dakika hepimiz için paha biçilmezdir" dedi.

Ünlü sanatçı Emrah, 19 Ekim’de Londra’da başlayacak olan dünya turnesini 20 Ekim Belçika, 25 Ekim Frankfurt, 26 Ekim Stockholm, 2 Kasım Amsterdam 12 Aralık Dubai, 7 Şubat 25 Amerika Los Angeles, 8 Şubat Amerika Texas Houston, 14 -15 Şubat Canada Toronto, 21 - 22 Şubat Canada Vancouver, Şubat ayında Azerbaycan ve İran konserinde de müzikseverlerle buluştuktan sonra tamamlayacak.