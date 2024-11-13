Yeni nesil boksörlerden Emre Çukur, 23 Kasım’da Almanya’nın Münih kentinde Dünya Kıtalararası kemer maçında Tanzanya’dan Pius Mpenda ile mücadele edecek.

Eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur’un oğlu olan Emre Çukur, IBO (Dünya Boks Organizasyonu) Dünya Kıtalararası süper orta sıklet maçına çıkacak. Çukur, 23 Kasım’da Tanzanya’dan Pius Mpenda ile karşılaşacak. Mpenda, bugüne kadar yaptığı 10 maçın 5’ini nakavtla kazandı.

Genç yeteneklerden Songül Ayten de aynı gün hafif sıklette WBF Kıtalararası kemer mücadelesi verecek.

Levent Çukur: "Bu maç farklı olacak"

Oğlunu bu maça bizzat kendisinin hazırladığını belirten Levent Çukur, "Bu karşılaşma bizim için oldukça önem taşıyor. Dünya şampiyonluğu için emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda aynı zamanda bir mihenk taşı manasına geliyor. Emre’nin durumu çok iyi. Morali ve motivasyonu mükemmel bu karşılaşmayı kazanmak ve Avrupa’nın göbeğinde İstiklal Marşımızı okutarak, bayrağımızı göklere çektirmek için elimizden geleni yapacağız. 22 Kasım gecesi aynı zamanda benim, 23 Kasım ise kızım Selda’nın doğum günü. Emre’nin bu müsabakayı kazanarak, zaferini bize güzel bir doğum günü hediye vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, mücadelede Emre Çukur’un şansının yüksek olduğunu belirterek, "Emre, boksör bir aileden geliyor. Babası eski dünya şampiyonlarından Levent Çukur. Amcası Ali Çukur ve eski şampiyon boksörlüğünün yanı sıra TSV 1860 Münih Boks Kulübü’nün antrenörü. Kız kardeşi Selina Çukur, 13 yaşındayken Almanya şampiyonu olarak boks tarihine geçti. Emre bugüne kadar yaptığı 22 karşılaşmanın 4’ünü nakavtla kazanmış başarılı bir sporcumuz. Özellikle boks tekniği ile ringde fırtınalar estiren Emre Çukur, boksu çok iyi bilen yetenekli bir gencimiz" diye konuştu.