Evin içinde genel olarak popüler olan duvar renkleri şu şekildedir:

Beyaz: Beyaz, geniş bir iç mekan hissiyatı sağlarmaktadır. Diğer renklerle uyumlu bir temel oluşturur. Ayrıaca beyaz renk, temiz ve modern bir görünüm sunmaktadır.

Gri Tonları: Gri tonlar, modern ve zarif bir atmosfer yaratmaktadır. Açık gri tonları ferahlatıcı bir etki yaratırken, koyu gri tonları ise dramatik bir görünüm ortaya sunar.

Bej ve Kahverengi Tonları: Bej ve kahverengi tonları sıcaklık ve konfor hissi verir.

Mavi Tonları: Mavi renk, huzurlu ve serin bir atmosfer sağlamaktadır. Açık mavi tonları genellikle deniz veya plaj temalarını desteklerken, koyu mavi tonları daha sofistike bir hava yaratmaktadır.

Yeşil Tonları: Yeşil renk tonları doğayı çağrıştırır ve iç mekanlarda rahatlatıcı bir etki sağlar. Pastel yeşiller veya zeytin tonları sıklıkla tercih edilir.

Pastel Tonları: Soft pembe, lavanta, mint yeşili gibi pastel tonları, genç ve enerjik bir atmosfer oluşturabilir. Bu renkler genellikle çocuk odalarında veya oyun odalarında tercih edilir.

Sarı ve Turuncu Tonları: Sarı ve turuncu renkler enerji verici ve sıcak bir atmosfer yaratır. Bu renkler genellikle güneş ışığı almayan alanlarda veya enerjik bir ortam istendiğinde kullanılır.