Evin içinde genel olarak popüler olan duvar renkleri şu şekildedir:
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Beyaz: Beyaz, geniş bir iç mekan hissiyatı sağlarmaktadır. Diğer renklerle uyumlu bir temel oluşturur. Ayrıaca beyaz renk, temiz ve modern bir görünüm sunmaktadır.
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Gri Tonları: Gri tonlar, modern ve zarif bir atmosfer yaratmaktadır. Açık gri tonları ferahlatıcı bir etki yaratırken, koyu gri tonları ise dramatik bir görünüm ortaya sunar.
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Bej ve Kahverengi Tonları: Bej ve kahverengi tonları sıcaklık ve konfor hissi verir.
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Mavi Tonları: Mavi renk, huzurlu ve serin bir atmosfer sağlamaktadır. Açık mavi tonları genellikle deniz veya plaj temalarını desteklerken, koyu mavi tonları daha sofistike bir hava yaratmaktadır.
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Yeşil Tonları: Yeşil renk tonları doğayı çağrıştırır ve iç mekanlarda rahatlatıcı bir etki sağlar. Pastel yeşiller veya zeytin tonları sıklıkla tercih edilir.
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Pastel Tonları: Soft pembe, lavanta, mint yeşili gibi pastel tonları, genç ve enerjik bir atmosfer oluşturabilir. Bu renkler genellikle çocuk odalarında veya oyun odalarında tercih edilir.
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Sarı ve Turuncu Tonları: Sarı ve turuncu renkler enerji verici ve sıcak bir atmosfer yaratır. Bu renkler genellikle güneş ışığı almayan alanlarda veya enerjik bir ortam istendiğinde kullanılır.
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Siyahtan Griye: Modern tasarım sevenler için siyah renk veya gri tonları popüler seçenekler arasında yer alabilir. Siyah, dramatik bir etki yaratırken, gri tonları sofistike bir hava sunabilir.
Duvar renk tercihleri kişisel zevklere, mobilya renklerine, odanın büyüklüğüne ve kullanılacak dekorasyon öğelerine bağlı olarak değişebilir. Renk seçimi yapmadan önce, örnek boyalarla denemeler yapmak ve ışık koşullarını dikkate almak önemlidir.