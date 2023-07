Altın yatırımcıları piyasa fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? En çok tercih edilen altın hangisi?Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’nın kuyumcu esnaflarından Ayhan Şen, Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede altının şu an itibariyle yükselişte olduğunu belirterek, sabah piyasanın hafta sonu rakamlarıyla aynı olduğunu fakat öğleden sonra biraz artış kaydettiğini söyledi.

Geçen hafta Cumartesi günü kapanışta 22 ayar altın satışının bin 602 TL olduğunu şu an için bin 612 TL bandında artış kaydettiğini belirten Şen, "Cumartesi günü çeyrek altının liste fiyatı 2750 liraydı şu an 2760 TL bandına geldi. Muhtemelen bu hafta yükselişe devam eder, bu şekilde haftayı kapatırız" yorumunda bulundu.

Makul rakamlarda olması sebebiyle çeyrek altının tercih sebebi olduğuna dikkat çeken Şen, en çok talep edilen ürünler, işçiliksiz ürünler olduğunu kaydetti.

https://youtu.be/D5YEGVo_ohY

"EN BÜYÜK YATIRIM ARACI ALTIN"

Her dönem altın alınabileceğine fakat kısa vadede bozulmaması gerektiğine dikkat çeken Ayhan Şen, ‘’En büyük yatırım aracının altın olduğunu düşünüyorum. Altın her dönem alınır. Uzun vade yatırım aracıdır. Kısa vadede bozulmamalıdır. Uzun vade 3-5 senelik bir periyottur. Her dönem alınır. Dış ülkelerin de oldukça fazla altın aldıklarını biliyorum. Kendi ülkemizin de çok yoğun bir şekilde altın talep ettiğinin farkındayım" diye konuştu.