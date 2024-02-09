Fakat, genel olarak popüler olmuş bazı kapı modellerini sıralayacak olursak şu şekide sıralayabiliriz:
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Panel Kapılar: Basit ve şık tasarımları ile dikkat çeker. Genellikle iç mekanlarda kullanılır. Farklı panel sayıları ve desenleri mevcut olabilir.
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Ahşap Kapılar: Doğal ve sıcak bir görünüme sahiptirler. Ahşap kapılar, hem iç hem de dış mekanlarda tercih edilir. Farklı ahşap türleri, renk tonları ve desenleri bulunabilir.
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Çelik Kapılar: Dayanıklılığı ve güvenlik sağlayan çelik kapılar genellikle dış mekanlarda, özellikle giriş kapılarında kullanılır. Çeşitli renk ve desen seçenekleri mevcuttur.
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Alüminyum Kapılar: Hafif ve dayanıklı olan alüminyum kapılar genellikle modern tasarımlarıyla dikkat çeker. Alüminyum kapılar genellikle teras veya bahçe kapıları olarak kullanılabilir.
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Sürgülü Kapılar: Modern ve şık bir görünüme sahip olan sürgülü kapılar, özellikle geniş açıklıkları olan alanlarda tercih edilir. Balkon kapıları veya teras kapıları olarak sıkça kullanılır.
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Katlanır Kapılar: Dar alanlarda etkili bir çözüm sunan katlanır kapılar, iç mekanlarda özellikle yaşam alanları ve ofislerde tercih edilir.
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Fransız Kapılar: Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan Fransız kapıları, genellikle bahçe kapıları veya teras kapıları olarak kullanılır. Çift kanatlı tasarımları ile bilinirler.
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PVC Kapılar: Dayanıklı, hafif ve bakımı kolay olan PVC kapılar genellikle enerji verimliliği sağlamak için tercih edilir. İç mekanlarda ve dış mekanlarda kullanılabilirler.
Her kapı modeli, farklı ihtiyaçları ve estetik tercihleri karşılamak üzere tasarlanır. Kapı seçimi yaparken, dayanıklılık, güvenlik, tasarım ve enerji verimliliği gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.