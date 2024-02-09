Fakat, genel olarak popüler olmuş bazı kapı modellerini sıralayacak olursak şu şekide sıralayabiliriz:

Panel Kapılar: Basit ve şık tasarımları ile dikkat çeker. Genellikle iç mekanlarda kullanılır. Farklı panel sayıları ve desenleri mevcut olabilir.

Ahşap Kapılar: Doğal ve sıcak bir görünüme sahiptirler. Ahşap kapılar, hem iç hem de dış mekanlarda tercih edilir. Farklı ahşap türleri, renk tonları ve desenleri bulunabilir.

Çelik Kapılar: Dayanıklılığı ve güvenlik sağlayan çelik kapılar genellikle dış mekanlarda, özellikle giriş kapılarında kullanılır. Çeşitli renk ve desen seçenekleri mevcuttur.

Alüminyum Kapılar: Hafif ve dayanıklı olan alüminyum kapılar genellikle modern tasarımlarıyla dikkat çeker. Alüminyum kapılar genellikle teras veya bahçe kapıları olarak kullanılabilir.

Sürgülü Kapılar: Modern ve şık bir görünüme sahip olan sürgülü kapılar, özellikle geniş açıklıkları olan alanlarda tercih edilir. Balkon kapıları veya teras kapıları olarak sıkça kullanılır.

Katlanır Kapılar: Dar alanlarda etkili bir çözüm sunan katlanır kapılar, iç mekanlarda özellikle yaşam alanları ve ofislerde tercih edilir.

Fransız Kapılar: Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan Fransız kapıları, genellikle bahçe kapıları veya teras kapıları olarak kullanılır. Çift kanatlı tasarımları ile bilinirler.