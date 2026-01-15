4 milyon vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığı için gözler Meclis'teydi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 zam almıştı.

AK Parti tarafından kök maaşı düşük olanların maaşının yükselmesi için gereken yasal çalışma Meclis'e sunulmıştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı toplantıda en düşük emekli aylığı için bazı rakamlar masaya yatırılmıştı. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı kanun maddesinde en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması yazıyordu.

EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN LİRA OLDU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde kabul edildi. Böylece en düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapıldı.