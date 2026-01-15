İşte satışa çıkarılan arsa, tarla ve zeytinliklerin adres ve muhammen bedelleri;

Keles İcra Dairesi tarafından Bursa İli Keles İlçesi Cuma Mahallesi Mahmutçuk Mevkii 176 Ada 2 Parsel Keles / BURSA adresinde bulunan 181 m² arsa üzerindeki bina 2 milyon 269 bin 815 TL,

İznik İcra Dairesi tarafından Bursa, İznik, ÇAMDİBİ Mah.Köy, İznik yolu Mevkii, 2108 Ada, 48 Parselde bulunan 4.850 m² zeytinliğin ½ hissesi 6 milyon 62 bin 750 TL, Bursa, İznik, YÖRÜKLER Mah/Köy, Doruk Yatak Mevkii, 2610 Ada, 92 Parselde yer alan 5.401 m² tarla 1 milyon 350 bin 442,50 TL,

Gemlik 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Bursa ili, Gemlik İlçesi,Cihatlı Köyü/Mah, Bahçelerarası Mevkii,(Eski 711 parsel )yeni 155 Ada 26 Parsel sayılı 3.363,78 m2 zeytinlik niteliğindeki taşınmaz 2 milyon 691 bin 24 TL,

Karacabey (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesi 0 Ada 2936 Parsel Karacabey / Bursa adresinde bulunan 1.080 m² tarla 1 milyon 80 bin TL, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Çavuş Mahallesi 337 Parsel Karacabey / BURSA adresinde bulunan 2.600 m² tarla 1 milyon 118 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İlanların detaylarını www.ilan.gov.tr internet adresine girerek öğrenebilirsiniz.

Kaynak: ilan.gov.tr