TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli zamları netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,57 olarak belirlendi.

En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseltilecek. Güler, bu artışın TÜİK verileri doğrultusunda ve SSK ile Bağ-Kur’un TÜFE artış oranı esas alınarak yapıldığını belirtti. Zam oranının yasal düzenlemelerle Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından, önümüzdeki hafta Genel Kurul’da kanunlaşacağı ifade edildi. Böylece milyonlarca emekli yeni maaşına temmuz ayında kavuşacak.