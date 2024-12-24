Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,50, memurlara ise yüzde 12,26 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu oranlarla birlikte en düşük emekli maaşının 14.562 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

TÜİK, 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve bu rakamlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,81’den yüzde 45,28’e çıkarıldı. Bu güncelleme, maaş zam farklarının yeniden hesaplanmasına yol açtı.

Ekonomistlerin tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkına dayalı olarak yüzde 16,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı 14.562 TL’ye yükselebilirken, maksimum maaşın ise 15.000 TL civarında olması öngörülüyor.

Memurlar için zam oranı, 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde değerlendirilirken, enflasyon farkına göre yüzde 12,26’lık bir artış öngörülüyor. Buna göre:

En düşük memur emekli maaşı 17.586 TL’den 19.742 TL’ye çıkacak.

Bekar bir memurun maaşı 36.236 TL’den 40.678 TL’ye yükselecek.

Evli bir memurun maaşı ise 39.205 TL’den 44.011 TL’ye ulaşacak.

Şu an 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının, yüzde 16,50 zam ile 14.562 TL’ye çıkması bekleniyor. Ancak kesin rakamlar, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

Zam oranlarının yanı sıra, memur ve emekliler için refah payı düzenlemesi de masada. Ekonomistler, yüzde 16,50 oranındaki zammın yüzde 20’ye tamamlanabileceğini ve memur maaşlarında ek iyileştirmeler yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu tür düzenlemelerin uygulanabilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.