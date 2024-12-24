Sözleşme süresinin sona ermesini gerekçe gösteren Bakanlık, tahliye işlemini gerçekleştirmek için sabah saatlerinde yaklaşık 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında giriş çıkışlar kapatılırken, İBB’ye ait tabelalar kaldırıldı.

2013 yılında İBB ile Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan ve 5+5 yıllık süreyi kapsayan sözleşme kapsamında Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent ve Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı’nın işletmesi İBB’ye devredilmişti. Ancak, sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Bakanlık, anlaşmanın yenilenmeyeceğini duyurdu. İBB'nin, tahliye kararına karşı İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu 12 Aralık'ta reddedildi. Tahliye tebligatı ise Sarıyer Kaymakamlığı tarafından 15 Aralık’ta İBB’ye iletildi.

Sabah saat 6’da harekete geçen çevik kuvvet ekipleri, Belgrad Ormanı’ndaki işletmeleri tahliye etti ve bölgeye girişleri yasakladı. Aynı zamanda İBB’ye ait tüm işaret ve tabelalar bölgeden söküldü.

Kaymakamlığın İBB’ye gönderdiği tahliye tebligatında, işletmelerin 23 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 09.00’a kadar boşaltılarak teslim edilmesi gerektiği, aksi takdirde 2886 sayılı Kanun’un 75. Maddesi gereğince tahliye işleminin zorla yapılacağı ve masrafların İBB’ye ait olacağı ifade edildi.

İBB yetkilileri mahkeme kararına itiraz edeceklerini açıklarken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı’nın yönetiminin yeniden kendi bünyelerinde olacağını duyurdu.