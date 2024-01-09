En iyi tablet markası hangisidir? sorusunun kesin bir cevabı yoktur. Çünkü tabletler bazılarımız için bir en iyi oyunları oynayabileceğimiz, film/dizi izleyebileceğimiz yüksek performanslı eğlence makinesidir, bazılarımız içinse ucuz bir üretkenlik santrali ve yaratıcılık için harika çalışan bir yazı tahtası işlevi görmelidir. Aynı zamanda bir akıllı telefon ile küçük bir dizüstü bilgisayar arasındaki boşluğu doldurması gerekiyor ve neyse ki aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda tablet var.

Piyasadaki en iyi tabletleri araştırdık, inceledik ve burada satın alabileceğiniz en iyi 10 tablet markasının bir listesini makalemizde bir araya getirdik. Tüm bu ürünler, taşıması kolay olması dışında yukarıda belirttiğimiz birçok ihtiyaca cevap verebilir, güçlü bir pil ömrü sunar ve güzel bir görünüşe sahiptir.

Dilerseniz en iyi tabletlerin listesine geçelim.

En İyi Tabletler

10. Samsung Galaxy Tab S6

Geçmişte yapılan birçok “en iyi tablet” listesinde en iyi android tablet olarak yer aldı. Galaxy Tab S6, özellikleri sebebiyle her anlamda gerekli kapasiteye sahip bir tablettir. Samsung Galaxy Tab S7 Plus tarafından geride bırakılmış olsa da hala oldukça revaçta.

Bir tableti göz önünde bulunduracak olursak iki arka kameranın bulunması oldukça önemli, üst düzey bir işlemci ve sınıfının en iyisi AMOLED ekrana sahiptir. Oldukça kullanışlı bir üründür. Ayrıca not almayı ve çizim yapmayı kolaylaştırmak için bir S Pen kalemi ile bir arada gelir. Notebook deneyimini tadabilmek isteyenler için ek olarak klavye desteği de bulunur.

Galaxy Tab S6 kulaklık girişi benzeri bazı problemleriyle bilinir. Bu listedeki diğer tabletlere göre daha uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız işinize yarayacaktır.

9. iPad 10.2 (2019)

iPad 10.2, 2020 yılında bu modelin daha uygun fiyatlı olan bir versiyonu yayınladı. Ancak 2020 modeli çıktıktan sonra, 2019 modelinin fiyatı bir nebze düşüşe geçtiği için bu modeli listemize eklemekte bir sorun olmadığını düşündük. 2020 modeli listemizin ilerleyen maddelerinde yer alıyor.

iPad 10.20 2019, oldukça kullanışlı bir tablettir. Size bir tabletten bekleyebileceğiniz en yeni özelliklere ulaşmanızı sağlar. Kutudan çıktığı gibi iPadOS ile birlikte gelir. Ayrıca Apple Pencil’ı da destekleyen bir model olmasıyla dikkat çeker.

iPad 10.2 (2019) aynı zamanda Apple’ın iPad serisindeki diğer cihazlarla aynı metal gövde yapısına sahiptir. Bu iPad’deki pil ömrü son derece fazladır ve ürün diğer modellere nazaran uygun fiyatlıdır. Günlük ihtiyaçlar için gayet işlevsel bir tablettir.

8. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 lite, Galaxy Tab S6’nın bir alt sürümüdür ve uygun fiyatlı halidir. Boyut diğer model ile aynı kalırken, fiyatı biraz düşürmek adına bazı özellikleri azaltılmıştır, ancak tablet bu şekilde de gayet kullanışlı görünüyor.

Yonga seti haricinde, ek olarak bu tablet bazı kamera özelliklerinden yoksun olsa da uygun fiyatlı olmasıyla oldukça iyi bir F/P verimine sahiptir.

Bir androit tablet alma düşünceniz varsa, bu konuda yapacağınız tercih mutlaka Samsung’dan yana olmalıdır. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ise oldukça iyi bir tercih.

7. iPad Air (2019)

Apple’ın yeni Pro tabletleri ile temel iPad 10.2 arasında iyi bir tablet arıyorsanız, iPad Air (2019) fazlasıyla ihtiyaç görecek bir cihazdır. Ayrıca Apple’ın smart keyboard ürünleri ile de uyumludur, dizüstü pc havasında kullanabilirsiniz.

Apple pencil uyumludur, ancak uzman deneyimi arıyorsanız bir üst sürümleri tercih etmeniz gerekebilir. Pro sürümleri bazı ekstra özelliklerin yanı sıra, kablosuz şarj gibi özellikleri destekler. Ek olarak iki hoparlör desteği vardır.

6. iPad Pro 10.5

Daha ucuz olan iPad 10.2 her ne kadar birçok kişiye yeterli olan bir tabletse de iPad Pro 10.5, tam anlamıyla profesyonel bir cihazdır. Bir diğer deyişle, bazen aradığınız ek özellikleri bulamadığınız tabletler yerine bunu koyabilirsiniz.

Apple’ın iPad Pro 10.5’i, Apple Pencil dışında ek olarak Smart Keyboard’a uyumlu olması da dahil olmak üzere işlevselliği artıran birçok özelliği barındırır. iPadOS işlemciyle beraber gelen tablet, gerektiği takdirde dizüstü bilgisayar gibi de kullanılabilir.

ProMotion ekranı ile oldukça dikkat çeken bi cihaz, günlük kullanım için etkileyici derecede pratiktir. iPad Pro 10.5 her yönüyle profesyoneller için uygun bir tablettir; muhtemelen bu alandaki başarısı uzun bir süre daha devam edecek.

5. iPad Mini (2019)

iPad Mini, küçük ekranlı tablet severler için tam anlamıyla biçilmiş bir kaftandır. iPad Mini cihazıyla yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Oldukça küçüktür ve çantanıza rahatlıkla sığar, her yere sizinle birlikte gelebilir. Tasarım olarak eski cihazları andırsa da, popülerliğini asla kaybetmeyen bir cihazdır.

Tasarımın bir nebze eski olduğunu belirttik, hatta ekranı ana hattıyla birlikte belirten bir çerçeveye sahip. Ancak Apple’ın en iyi F/P tabletlerinden biridir ve oldukça işlevseldir.

4. Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Samsung Galaxy Tab S7 Plus, en iyi tablet listemizin Androidler açısından en iyisidir. Samsung’un günümüze kadar çıkarmış olduğu en üst düzey tablet olarak dikkat çeker. iPad’in en iyi tabletlerine kafa tutacak seviyede olmasına rağmen, Apple’ın genelde öncelik olarak kabul edilmesinden ötürü sönük kalmıştır. Ancak tam anlamıyla bir canavardır ve bu alanda Apple cihazlardan hiçbir eksiği yoktur, Android severlerin yorumları bu cihaz hakkında oldukça olumlu.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus, en iyi yongalardan biri olan Qualcomm Snapdragon 865 Plus’la donatılmıştır ve oldukça güçlüdür. 5.7 milimetre kalınlığa sahiptir ve rakiplerine göre fazlasıyla incedir.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus’ın bir üst sürümü, 5G desteğine sahiptir. Ayrıca S Pen kalemini de yanında hediye olarak alacaksınız. Eğer bir Android tablet arıyorsanız, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek ürün Samsung Galaxy Tam S7 Plus’tır.

3. iPad 10.2 (2020)

iPad 10.2’nin 2020 modeli, 2019 yılında çıkan modelden çok farklı değildir. Ancak bazı güncellemelere sahiptir ve diğer cihaza göre uygun fiyatlıdır.

2019 modeli halihazırda listemizin ilk kısımlarında, 9. sırada yer alıyor. A12 Bionic yonga ile geliyor olması da performansını artıran etmenlerden biri. iPad 10.2’nin 2020 modelinin 20 W’luk bir şarj cihazı vardır. Bu da birçok modele göre daha hızlı şarj olabilmesini sağlar.

iPadOS yazılımıyla birlikte, Apple Pencil ve Smart Keyboard desteğiyle birlikte gelir ve oldukça yüksek pil ömrü dışında bir iPad’de aranan her özelliğe fazlasıyla sahiptir. CHer türlü işinizde en büyük destekçiniz olacak kapasiteye sahiptir.

2. iPad Air 4 (2020)

iPad Air (2020), iPad Pro serisini eşsiz yapan bir çok özelliğe sahip olması sebebiyle şüphesiz en iyi tabletlerden biridir. iPad Air 4, oldukça gelişmiş olan A14 Bionic yonga setini içinde barındırır. Bu cihaz ciddi anlamda oldukça güçlüdür, iPhone 12 ile oldukça yakın bir performansa sahiptir. Sunduğu bazı ek destekler de oldukça dikkat çekiyor.

iPad Air 4, Smart Keyboard dışında ek olarak Apple Pen gibi ek aksesuarları destekleyen bir cihazdır. Dilediğiniz takdirde bir laptop gibi kullanmanız mümkündür. Söz konusu işlevsellik olduğunda, listemizin birinci sırasındaki iPad Pro’dan pek bir eksiği bulunmuyor. Uzun lafın kısası, iPad Air 4 birçoğunuz için oldukça eşsiz bir seçimdir.

1. iPad Pro 11 (2018)

iPad Pro (2018) modeli, en iyi tablet sıralaması listemizin zirvesinde yer alıyor. Haliyle biraz pahalı bir cihaz, ancak devasa bir güce sahip ve aradığınız (hatta aramadığınız!) her özelliğe sahiptir. İkisi bir arada olarak kullanabilmeniz için klavye desteği de bulunur. Fiyat sorun olmadığı sürece tercih edilebilecek en iyi tablettir.

iPad Pro, performansı ve tasarımı bir arada düşünüldüğünde eşsiz bir yapıdadır, en iyi tablet olarak kabul görür ve en ağır ücretli ve ücretsiz uygulamaları bile kolayca çalıştırır. Gelişmiş hoparlörü ve mükemmel ekran gövde birlikte oldukça incedir ve gayet zariftir.