Etkinlik, doğaya katkı sağlamak ve öğrencilere çevre bilinci aşılamak

amacıyla düzenlendi.Öğrenciler, öğretmenleri ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte,

geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu. Doğayla iç içe keyifli vakit geçiren öğrenciler,

kendi elleriyle fidanları diktiler.Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, bu tür

etkinliklerin özel eğitim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmesi ve çevreye duyarlılık

kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin doğayla kurduğu bağın

onların gelişimine olumlu katkı sağladığı vurgulandı.Fidan dikim etkinliği, öğrencilerin ve katılımcıların

hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.Bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilirken, tüm

bireylerin çevreye duyarlılık göstererek gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma sorumluluğu

taşıdığı mesajı verildi.