Dünyanın en meşhur muzu açık artırmada 6,2 milyon dolara satıldı. Newyork'taki Sotheby's müzayede 6 dakikadan fazla süren hareketli tekliflerle sahibini buldu.İSTANBUL (İGFA) - İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Comedian" adlı eseri bir kez daha dünyayı büyüledi.

New York'taki Sotheby's müzayedesinde 6 dakikadan fazla süren hararetli tekliflerin ardından Sotheby's Asia Başkan Yardımcısı ve Sotheby's China Başkanı Jen Hua, kazanan teklifi Çinli koleksiyoncu ve kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun adına verdi.

Müzayedede yoğun ilgi gören eser için açık artırma 800 bin dolardan başladı. Dakikalar içinde fiyat 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi.

Eseri kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon dolara aldı.

After over 6 minutes of heated bidding, Deputy Chairman of Sotheby's and Chairman of Sotheby's China, Jen Hua, placed the winning bid for ‘Comedian’ on behalf of @justinsuntron, Chinese collector and founder of cryptocurrency platform TRON. https://t.co/Vf6kMoHfOQ — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2024