Endoskopi, genellikle bir kişinin sindirim sistemini tetkik etmek için kullanılan bir yöntemdir. Endoskopi yönteminde, “endoskop” adı verilen bir cihaz kullanılır. Ucunda bir ışık kaynağı ile kamera bulunan endoskoplar, ağızdan sokularak, yutak, yemek borusu, mide ve ince bağırsakların üst bölümlerinin incelenmesini sağlar. Endoskopi cihazının kamerası vasıtasıyla alınan görüntü bir monitör yardımıyla incelenir. Bu sayede, sindirim sisteminin sayılan bölümlerinde gastrit, ülser, polip, kanser gibi herhangi bir hastalık bulunup bulunmadığı anlaşılabilir.

Endoskopi esnasında şüpheli alanlardan biyopsi de alınarak patolojik incelemeye tabi tutulabilir. Ayrıca, karşılaşılan kanamalar durdurulabilir veya polipler çıkartılabilir.

Nasıl bir cihaz ile endoskopi yapılır?

Endoskoplar, 8-10 milimetre çapında, 100-120 cm uzunluğunda, eğilip bükülebilen, esnek, plastik yapıda bir alet olup, işlem sırasında geçtiği yerlere zarar vermez.

Endoskopi cihazının ucunda bulunan ışık kaynağının verdiği aydınlık kameranın çekim yapabilmesini sağlar. Cihazın ucundaki kamera ise aldığı görüntüyü doktorun önünde bulunan bir monitöre yansıtarak, bulunduğu yerdeki dokuların incelenmesini sağlar.

Endoskopi aletinin içindeki bir kanal, biyopsi alma işlemlerinde kullanılabilir. Bu kanaldan uzatılan kablo yardımıyla alınan örnekler veya çıkartılan parçalar patolojiye gönderilebilir.

Endoskopiye neden ihtiyaç duyulur?

Mide ağrısı: Uzun süredir mide ağrısı çeken ve ilaç tedavileri ile geçirilemeyen ağrıların sebebinin belirlenmesi için endoskopi yapılması istenebilir.

Ülser, gastrit veya yutma güçlüğü: Bu gibi şikayetlerde de endoskopi yapılarak, bu şikayetlere sebep olan lezyonların yerleşim yerleri, boyutları gibi bilgiler elde edilebilir.

Sindirim sistemi kanamaları: Büyük abdestte kan testi pozitif çıkanlarda veya kansızlık şikayeti bulunanlarda, sindirim sisteminden bir kanama olup olmadığının anlaşılması için endoskopi yapılabilir.

Sebebi bilinmeyen kusmalar, kırmızı renkli kan içeren kusma, ağıza acı su gelmesi, mide filminde görülen şüpheli alanlar gibi durumlarda da endoskopi yapılmasına ihtiyaç duyulabilir.

Endoskopi yaptırmak ne kadar güvenlidir?



Tecrübeli ellerde yapılan endoskopi yöntemi genellikle güvenlidir. Ancak az da olsa aşağıda sayılan riskler ile karşılaşılabilir:

Mide, bağırsak, yemek borusu duvarında yırtılma

Yapılan sakinleştiriciye reaksiyon

Enfeksiyon

Kanama

Endoskopi kimler tarafından yapılır?

Endoskopi işlemi gastroenterolog adı verilen uzman hekimler tarafından yapılır.

Endoskopi öncesi neler yapılır?

Genellikle 6-8 saatlik açlık sonrası yapılan sakinleştiriciler yardımıyla endoskopi işlemi kısa sürede gerçekleştirilebilir.

Sakinleştirici neden yapılır?

Endoskop yutulurken öğürme ve bulantı gibi etkilerin önlenmesi için boğaza uyuşturucu bir sprey sıkılarak rahatsızlık önlenir.

Damar içine yapılan bir iğne ile verilen sakinleştirici kişinin işlem sırasında rahat etmesini ve hafif bir uykuya dalmasını sağlar. Böylece işlem sırasında endoskopi yapan hekim de işini daha kolay yapabilir.

Endoskopi işlemi ne kadar sürer?

Endoskopi genellikle 5-10 dakika süren bir işlemdir.

İşlem sonrası kişi hemen işine dönebilir mi?

Endoskopi işlemi bittikten birkaç saat sonra kişi işinin başında olabilir. Ancak, işlemden hemen sonra araba kullanmaması ve o gün boyunca aşırı dikkat ve konsantrasyon gerektiren işlerden uzak durması önerilir.

