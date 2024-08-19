Türkiye’nin enerji dönüşümüne ’’Herkes için daha iyi bir gelecek’’ vizyonuyla katkı sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, özelleştirme sürecinin tamamlanmasından bu yana Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirketler, sürdürülebilir enerji için elektrik altyapısının modernizasyonu ve genişletilmesi amacıyla özelleştirmenin tamamlandığı ilk günden bu yana yaklaşık 125 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye’de 14 ilde 22 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ ve Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Özelleştirme süreçlerinin tamamlandığı günden bu yana elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

“Altyapı yatırımları, istihdam ve enerji dünyasının dönüşümüne katkıda öncüyüz”

Elektrik dağıtım sorumluluk bölgelerinde insan, çözüm ve inovasyon odaklı çalışmaları, sürdürülebilir kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, yaklaşık 125 milyar TL’lik yatırımlarını özelleştirmenin tamamlandığı günden 2023 yılı sonuna kadar her sene artırarak 3 bölgede hayata geçirdi. Şirket, bu yatırımları sayesinde Türkiye’nin sadece enerji altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin ekonomisine ve istihdamına da önemli katkılar sağladı.

Şirketlerin her bölgede yaptığı yatırım miktarlarının detaylarına değinen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Başkent EDAŞ ile 2009 yılındaki özelleştirme sürecinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak’ı kapsayan bölgenin enerji altyapısını geliştirmek amacıyla toplam 57 milyar 350 milyon TL’lik yatırım yaparak önemli adımlar attık. Ayedaş’ta ise 2013 yılındaki özelleştirme sonrası dönemde İstanbul Anadolu Yakası’nda enerji dağıtım ağını genişletmek ve modernize etmek için 16 milyar 693 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Geçtiğimiz sene asrın deprem felaketini yaşayan bölgemiz Toroslar EDAŞ’ta ise 2013 yılından bugüne kadar Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kilis’i kapsayan bölgede enerji altyapısını güçlendirmek ve modernizasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 49 milyar 179 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak enerji dünyasının dönüşümüne öncülük ediyoruz. Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için yenilenebilir enerji ve e-mobilite ihtiyaçlarının, dağıtım şebekesi üzerinde oluşturduğu beklentileri yatırımlarımızla karşılıyoruz.

Sektörün enerji dönüşümüne liderlik ettiklerini belirten Özsürekci, “İstihdamda da sektörün önde gelen oyuncusu olmaya devam ediyoruz. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından yayınlanan 2023 yılı Elektrik Dağıtım Sektör raporuna göre sektörde sağlanan istihdamın yüzde 28’ini Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ olarak biz sağlıyoruz” dedi.