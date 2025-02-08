Enerjisa Enerji, ‘İşimin Enerjisi’ çatısı altında hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) projeleriyle 2024 yılında da Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritasına önemli katkılar sağlamayı sürdürdü.

Enerjisa Enerji, 2018 yılından bu yana yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarını bir çatı altında birleştirdiği ‘İşimin Enerjisi’ projeleri ile güneş enerjisinden enerji verimliliği uygulamalarına, rüzgâr enerjisinden kojenerasyona geniş bir yelpazedeki uçtan uca çözümlerini, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinin hizmetine sunuyor.

Enerjisa Enerji’nin Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modeli sayesinde işletmeler yeşil dönüşümleri için finansman bulmak zorunda kalmıyor, insan kaynağı ayırmıyor ve performans takibi yapmıyor. Profesyonel ekiplerinin fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmesinden sonra tüm izin ve kurulum süreçlerini üstlendiği, sözleşme süresi boyunca performans takibi ile bakım ve onarım hizmeti vermeyi de sürdürdüğü bu projelerin verimli bir şekilde çalışmasını taahhüt ediyor.

Gücünü güneşten alan 86 bin hane

Sözleşmesi imzalanan ve 2024 yılında tamamlanarak devreye alınan GES projeleriyle birlikte, İşimin Enerjisi ilk gününden bu yana toplamda 102,4 MWp kurulu güce ulaşmış olacak. Yıllık yaklaşık 152 bin MWh elektrik üretimine denk gelen bu kurulu güç, 86 bin hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer durumda. Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin insan sağlığı ve gezegen üzerindeki olumlu etkilerinin altını çizen Enerjisa Enerji, yılda 95 bin ton karbon salımının havayı kirletmesine de engel oluyor.

Türkiye’nin geleceği yenilenebilir enerjide

Türkiye’nin ve Birleşmiş Milletler’in karbon sıfır yolculuğunda en büyük katkıyı yenilenebilir enerji yatırımları sunacak. G20 ülkeleri arasında yenilenebilir enerjide 7. sırayı alan Türkiye, potansiyelini daha verimli kullanabilmek için 2030’a kadar yatırımlarını hızlandırıyor.

Enerjisa Enerji gibi Türkiye’nin hedeflerine katkı sunmaya çalışan özel sektör oyuncularının yatırımları sayesinde 2000 yılında toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 25 iken şimdi yüzde 50 seviyesine yaklaşmış durumda.

"Türkiye’nin enerji dönüşümünde itici güç olmaya devam edeceğiz"

Türkiye’nin cari açık problemine çözüm olacak pozitif ayrışmanın ilk şartının yenilenebilir enerjide rekabet gücünü artırması gerekliliği olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Türkiye, toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını, sadece iklim krizine çare olmak motivasyonu ile büyütmüyor. Son 23 yılda 950 milyar doları enerji ithalatına harcayan Türkiye’nin, dış ticaret açığına çözüm üretmesi, toplam cari açığın 1,5 katına ulaşmış bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ne kıymetli ki çeşitli uluslararası zirvelerde de teyit edildiği üzere Türkiye’nin yenilenebilir enerji tarafında net taahhütleri ve hedefleri var. Yenilenebilir enerji 2035 Yol Haritası’nın bakanlığımız tarafından ilanından sonra, yatırımları daha net bir şekilde konuşur olduk. Bugünü dörde katlamak ve 120 bin megavatlık bir toplam kurulu güce sahip olabilmek için Türkiye’nin her yıl en az 7 bin 500- 8 bin megavat kurulu gücü devreye alması gerekiyor. Rekabet gücümüzü en çok etkileyen negatif faktörü, içinde bulunduğumuz coğrafyanın güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanma konusundaki avantajıyla tersine çevirebilirsek, Türkiye net pozitif ayrışan bir ülke olabilecek. Nitelikli istihdam ve yeşil büyüme üzerinden kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme fırsatını da yakalamış olacağız. Biz Enerjisa Enerji olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve Türkiye’nin enerji dönüşümünde itici güç olmayı sürdüreceğiz. 2025 yılında da İşimin Enerjisi yatırımlarına hız kazandırarak şebeke altyapı yatırımlarında olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da ayrışacak, ‘herkes için daha iyi bir gelecek’ adına sürdürülebilir çevresel, ekonomik ve sosyal bir fayda oluşturacağız. Bizlerle iş ortağı olan ve bu dönüşüme destek veren tüm kamu ve özel sektör müşterilerimize teşekkür ederim" dedi.