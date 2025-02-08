Bursa'da 1960 yılında kurulan ve moda markalarına tedarik sağlayan Nip Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Pekayla hayatını kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor Divan Kurulu Üyesi İbrahim Pekayla için Bursaspor'un resmi internet sitesinden de bir taziye mesajı paylaşıldı. Mesajda, "Divan Kurulu Üyemiz İbrahim Pekayla'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pekayla'nın cenazesi bugün Ulu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.