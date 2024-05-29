Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, 2024 yılının ilk çeyreğinde önemli ölçüde bir operasyonel ve finansal büyüme kaydetti.

Enerjisa Enerji’nin enflasyon muhasebesi uygulanmış operasyonel kazançları, 2023’ün ilk çeyreğinde 6,5 milyar TL’den 2024’ün aynı döneminde 9,4 milyar TL’ye yükselerek istikrarlı bir büyüme eğilimi sergiledi. Şirket, Türkiye’nin enerji dönüşümünde üstlendiği rolünü vurgulayarak enerji altyapısına 1,3 milyar TL yatırım yaptı.

CEO Murat Pınar, şirketin altyapı yatırımlarına ve üstün müşteri hizmetlerine olan bağlılığını vurguladı. Pınar, "Şebeke yatırımlarına ve rekabetçi perakende hizmetlerine odaklanmamız, Türkiye enerji sektöründe liderliğimizi sürdürmemizi sağlıyor. Yenilenebilir enerji ve verimlilik uygulamalarını hızlandırarak enerji ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi kapasitemiz neredeyse 55 MWp’ye ulaştı ve e-mobilite iştirakimiz Eşarj’ın soket sayısını yaklaşık 2 bin adede genişleterek geçen yılın rakamlarını ikiye katladık" dedi.

Pınar ayrıca, Enerjisa Enerji’nin ’Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonu ile insanların kalbini kazanan bir şirket olma taahhüdünü ve sürekli destekleri için yatırımcılara olan minnettarlığını dile getirdi.

CFO Dr. Philipp Ulbrich, zorlu makroekonomik koşullara rağmen şirketin dayanıklılığını ve daha güvenli, temiz ve daha iyi bir enerji geleceği sağlama isteğini vurguladı. Ulbrich, "Yılın ilk çeyreğinde, tüm segmentlerde güçlü finansal ve operasyonel performansımızı sürdürdük. Bu büyüme, depremin gelirlerimiz üzerinde oluşturduğu negatif etkilerdeki toparlanmayı yansıtıyor” dedi.

Ulbrich, şirketin güçlü yatırımlar ve hissedar getirilerine olan bağlılığını yineledi. Ulbrich, sözlerini şöyle tamamladı: "Mayıs 2024’te, 2023 hesap dönemi için hisse başına brüt 2,79 TL temettü ödedik. Temettü stratejimiz ile hissedarlarımız için cazip getiriler sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, 2024 için güncellenmiş bir temettü taahhüdü hedefleyerek, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı baz alınan net karımızın en az yüzde 80’ini ödeme oranıyla, güçlü finansal hedeflerimize ulaşma isteğimiz devam ediyor. Şirket, sürdürülebilir enerjiye ve güçlü operasyonel performansa odaklanmamız sayesinde öne çıkan bir yatırım fırsatı olmaya devam ediyor."