Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7511 sayılı yasa, Türk Ticaret Kanunu ve bazı diğer kanunlarda değişiklikler öngörüyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını, şirket sermayelerinin yükseltilmesini ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

FAHİŞ FİYATA CEZALAR ARTTIRILDI Yeni yasa ile perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yapılan değişiklikler kapsamında, bir mal veya hizmetin fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin sebep olduğu aşırı artışlar durumunda her bir ihlal için 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, bu işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mal erişimini engelleyici faaliyetlerinde her bir ihlal için 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye kadar ceza verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az 3 kez aykırı davranarak idari para cezası alan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak.

ŞİRKETLER İÇİN SERMAYE ARTIRIMI Yasa kapsamında, sermaye yeterliliği asgari sermaye tutarının altında kalan anonim ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026’ya kadar yeni sermaye düzenine uyum sağlamaları gerekiyor. Bu uyumu sağlamayan şirketler feshedilmiş sayılacak ve kanunda öngörülen tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicili kaydını sildirecekler. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatabilecek.

Çıkarılmış sermayesi en az 250 bin TL olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler, başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL’ye yükseltmezlerse bu sistemden çıkmış sayılacak.

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI Yeni yasaya göre, ürün ihtisas borsalarının veya bu borsalar tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşların takas işlemlerindeki mali sorumlulukları, belirlenen limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Bu garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarıyla ilgili usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar tevdi amaçları dışında kullanılamayacak, üçüncü kişilere devredilemeyecek, kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK PARA CEZALARI Yasa kapsamında, bir malı süresinde teslim veya monte etmeyenler için her bir ihlal veya sözleşme için 2 bin 200 TL, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar için ise her bir ihlal veya sözleşme için 2 bin 200 TL’den az olmamak üzere, satıştan kaçınılan mal veya hizmetin toplam satış fiyatının yüzde 10’u kadar idari para cezası uygulanacak.

Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1.1 milyon TL, hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar için eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin TL idari para cezası verilecek. Yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları için her bir ihlal için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacak."