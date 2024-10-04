Enerjisa Enerji’nin 2023 yılında operasyonel iş süreçlerini güçlü ve verimli hale getirebilmek amacıyla hayata geçirdiği OPERA projesi, başvuruların değerlendirme süresini yüzde 90 oranında iyileştiriyor. Müşteri deneyimini dijital dönüşüm odağında iyileştiren proje, EMEA bölgesindeki 128 proje arasından 1’inci seçilerek Gartner 2024 Eye On Innovation Awards for Power & Utilities ödülüne layık görüldü.

İnsan ve teknolojiyi odağına alarak daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 22 milyonu aşkın müşterisine hızlı ve iyi deneyimi yaşatabilmek için yapay zekayı operasyonel iş süreçlerine entegre etti. Geniş müşteri tabanının talep ve şikayetlerinin etkin bir şekilde cevaplanmasıyla zamandan yüzde 90 tasarrufla verimlilik sağlandığı, yakın gelecekte taleplerin yüzde 50’sinin bu yöntemle yanıtlanacağı belirtildi.

Verimlilik sağlandı ve müşteri deneyimi iyileştirildi

Müşteri taleplerinin daha verimli yönetilmesini hedefleyen OPERA projesi, doğal dil işleme, istatistiksel analiz ve makine öğrenimi tekniklerini kullanıyor. Bu sayede başvurular anlamlı kategorilere ayrılırken, değerlendirme süreleri önemli ölçüde azalıyor. Böylece müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmesi sağlanıyor.

2023 yılında hayata geçen OPERA müşteri ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak 5 üzerinden 4.8 müşteri memnuniyeti puanı aldı. Proje, iyileştirilmiş operasyonel süreçler, maliyet avantajı ve geliştirilmiş müşteri deneyimi sunuyor.

Dünyanın önde gelen bilgi teknolojisi ve danışmanlık şirketi Gartner, Eye on Innovation Awards for Power & Utilities ödül programında profesyonelce yapılandırılmış bir değerlendirme modeli kullanıyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin ilgili alanlardaki projelerinin değerlendirildiği programda, EMEA bölgesindeki 128 önemli proje arasından 1’inci seçilen Enerjisa Enerji’nin OPERA projesi oldu.

"Dijital dönüşümü operasyonlarımızın her alanında etkin kılıyoruz"

Şirket olarak dijital dönüşüm konusunda da öncü olmayı misyon edindiklerini belirten Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Enerjisa Perakende Satış Şirketleri olarak müşterilerimiz ile hem yüz yüze hem de uzaktan temas ediyor ve faturalarla ilgili talepler yoğunlukta olmak üzere tüm başvuruları aynı titizlikle yönetiyoruz. 10.8 milyon müşterimize kesintisiz hizmet sağlamaya devam ederken hem müşterilerimiz nezdinde hem de alanında yetkin ekiplerimiz nezdinde zaman yönetimini verimli yapabilmek adına teknolojiyi kullanarak, yapay zekayı iş süreçlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmekle kalmayıp, dijital dönüşümü operasyonlarımızın her alanında etkin kılarak bir yeniliğe de öncülük etmiş olduk. Enerjisa OPERA projesi, müşteri deneyimini önceliğimiz haline getirdiğimizin ve dijital dönüşüm yolculuğunda attığımız önemli bir adımın somut bir göstergesi. Gartner’ın global ölçekte kabul gören performans kriterlerine göre değerlendirme yaptığı bu programda birinci seçilmek, OPERA projemizin başarısını, şirketimizin yenilikçi yaklaşımını ve enerji sektöründeki öncülüğümüzü tescillemiş oldu. Şirket olarak; daha verimli, hızlı ve müşteri odaklı hizmet sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.